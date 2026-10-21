محافظ الدقهلية يتابع حملة النظافة ورفع تجمعات وتراكمات القمامة بترعة المنصورية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المضي قدمًا في خطة المحافظة لتخليصها من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة وتجمعات القمامة بكافة الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التخلص العشوائي، وحوكمة منظومة نقل المخلفات، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمتابعة قيام أصحاب رخص الهدم والحفر بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار مرزوق إلى أن المحافظة وفرت أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلا من كونها عبئا بيئيا.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء وتجمعات القمامة بمحيط ترعة المنصورية.

وقامت الحملة بإشراف حي شرق المنصورة والمخلفات الصلبة، وبمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، تم خلالها على مدار يومين نقل 280 طن مخلفات هدم وبناء من محيط ترعة المنصورية بحي شرق المنصورة، إلى جانب تقليم الأشجار وكنس الشوارع، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن بقلابشو.