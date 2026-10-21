بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة ثلاثة إثر حادث بين دراجتين بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل»، على طريق الإسكندرية الجديدة بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية،

تم نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى الجمالية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الإسكندرية الجديدة بنطاق مركز الجمالية، ووجود متوفى و3 مصابين.



وأسفر عن مصرع سامي سامي أحمد الملاح، 17 عامًا، مقيم بعزبة مراد التابعة لمركز الجمالية، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته في الحادث.

كما أصيب كل من:

علي السيد علي قريع، 16 عامًا، مقيم بالإسكندرية الجديدة بالجمالية، باشتباه ما بعد الارتجاج.

آدم أحمد ماندو محمد، 16 عامًا، مقيم بالإسكندرية الجديدة بالجمالية، باشتباه ما بعد الارتجاج.

علي السيد البيه، 17 عامًا، مقيم بالإسكندرية الجديدة بالجمالية، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية لتلقي العلاج اللازم،