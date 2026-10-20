حملات بيطرية بالدقهلية.. وضبط عينات من مصنعات اللحوم والدجاج غير الصالحة للاستهلاك بوزن 630 كجم

تابع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، جهود الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية، بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وشنت حملة تفتيشية بمدينة المنصورة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتعاون مع علي حسن وكيل وزارة التموين، وبعضوية الدكتور خالد عنبر الطبيب الأول بالتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتورة هبة رحمو طبيبة التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبمشاركة الدكتورة شادية السعيد مأمورة الضبط القضائي، و إبراهيم عرابي ممثل جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بشأن عينات من مصنعات اللحوم والدجاج، بوزن إجمالي بلغ 630 كجم، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة الدقهلية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة إلى المستهلكين.