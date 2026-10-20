مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان الساحة ببلقاس في الدقهلية

لقي شخص مصرعه، إثر اصطدام قطار به عند مزلقان الساحة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس، تحت تصرف جهات التحقيق.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به عند مزلقان الساحة بمدينة بلقاس.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع رمضان محمد علي، 65 عامًا، مقيم بمنطقة المعصرة التابعة لمركز بلقاس، حيث عُثر عليه جثة هامدة بموقع الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس، عقب معاينة الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،