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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم مواد مخدرة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، بالتنسيق مع قوات الدعم بالأمن المركزى، من ضبط 3 عناصر شديد الخطورة، وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة، وذلك في عزبة منصور التابعة لمدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

حيث  وردت  معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بوجود عناصر لها معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة داخل عزبة منصور التابعة لمدينة منية النصر، أكدتها التحريات السرية.

بتقنين الإجراءات، تحركت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرق الدلتا، بمشاركة قوات الدعم التابعة للأمن المركزي، نحو البؤرة المستهدفه، حيث تم حصار العناصر المستهدفه وإلقاء القبض عليهم وهم يحىي، ف، أ، ع، 38 عاما ، مقيم عزبة منصور محمد، ق، ع، 25 عاما ، مقيم عزبة منصور.أحمد،ل، ط، 37 عاما  مقيم عزبة منصور.

 حيث لهم معلومات جنائية، وسبق اتهامهم في قضايا مخدرات وسلاح.

كما تم العثور بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة بإجمالي
60 كيلو حشيش، كيلو آيس، 15 كيلو هيدرو، مبلغ مالى ودراجة نارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، 

الدقهلية محافظة مباحث مديربة

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