حوادث المحافظات اليوم.. إصابة 6 طلاب في سوهاج والشرقية و4 أشخاص بالدقهلية

شهدت بعض المحافظات عدد من الحوادث ،اليوم الاثنين، نتج عنها اصابة طلاب واشخاص اخرين بكدمات وكسور بانحاء متفرقة من الجسم..

إصابة طالبان بسوهاج

أصيب طالبان يبلغان من العمر 15 و16 عامًا، بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أعلى كوبري جرجا العلوي جنوب محافظة سوهاج، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري جرجا العلوي، ووجود مصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

وبالفحص الطبي، تبين إصابة الطالب الأول، ويدعى يوسف خ. م، 15 عامًا، ويقيم بنجع خليفة بدائرة مركز جرجا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، إلى جانب جروح قطعية بالكاحل والوجه والذراع الأيسر، فضلًا عن سحجات متفرقة بالوجه والذراع.

كما استقبل مستشفى جرجا العام الطالب الثاني، ويدعى محمد ث. ع، 16 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وآخر بالساق اليسرى، بالإضافة إلى سحجات متفرقة بالوجه، حيث خضع المصابان للفحص الطبي لتقييم حالتيهما وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، فيما يجري فحص ملابسات التصادم للوقوف على أسبابه، وتحديد كيفية وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

اصيب 4 طلاب وسيدة بكدمات بالمرحلة الابتدائية بالشرقية

اصيب 4 طلاب بالمرحلة الابتدائية وسيدة بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى في سيارة ملاكي بطريق العاشر بلبيس اتجاه بلبيس قبل طلعة كوبرى بلبيس نطاق محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى في سيارة ملاكي بطريق العاشر بلبيس اتجاه بلبيس قبل طلعة كوبرى بلبيس نطاق محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 4 اشخاص بينهما طالب بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الكردي ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الكردي ميت سلسيل، ووجود عدد من المصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من فتنات محمد عبده البنديري، 27 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد عماد محمد محمد، 20 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما أصيب أحمد القطب علي حسن، 40 عامًا، بكدمة بالصدر واشتباه استرواح هوائي، وعمر أحمد القطب علي حسن، 10 سنوات، بكدمات وسحجات باليدين.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .