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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف بن شرقي يفاجئ الأهلي بموقفه من التجديد وتخفيض راتبه

بن شرقي
بن شرقي
محمد بدران

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يشعر بالارتياح تجاه فكرة الاستمرار مع القلعة الحمراء، ويتقبل إمكانية الحصول على عرض مالي أقل من راتبه الحالي.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحاته ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن أشرف بن شرقي أبدى ترحيبه بفكرة تجديد عقده مع الأهلي، وسط توقعات بعقد جلسة جديدة بين اللاعب ومسؤولي النادي خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، لاستكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشأن تفاصيل العقد الجديد.

وأوضح أن الأهلي سبق أن أبلغ اللاعب المغربي برغبته في تجديد التعاقد معه، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مع عرض حصوله على مليون و100 ألف دولار بموجب العقد الجديد.

وأضاف أن بن شرقي لم يحسم موقفه من العرض في ذلك الوقت، وطلب مهلة للتفكير قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع الفريق.

وأشار حتحوت إلى أن وائل جمعة استغل رحلة الأهلي لفتح ملف التجديد مجددًا مع اللاعب المغربي، وأكد له تمسك النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق، رغم مشاركته بديلًا في مباراة كيتارا الأوغندي الأخيرة.

واختتم بأن الترحيب الذي أبداه بن شرقي خلال الجلسة يمهد لعقد اجتماع جديد في نوفمبر المقبل، لبدء المفاوضات الجادة بشأن العرض المالي الذي سيقدمه الأهلي والمطالب المادية للاعب، تمهيدًا لحسم مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

بن شرقي الأهلي التجديد هاني حتحوت

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