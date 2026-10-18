سقف مالي وتفاوض مؤجل.. ماذا يحدث بين الأهلي وأشرف بن شرقي؟

تتحرك إدارة الكرة بالنادي الأهلي بحسابات دقيقة في ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم في ظل رغبتها في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق دون الخروج عن السياسة المالية التي وضعتها لتحديد رواتب المحترفين الأجانب.

ولا يبدو تأجيل المفاوضات المباشرة مع اللاعب مؤشرًا على اتجاه الأهلي للاستغناء عن خدماته بقدر ما يعكس رغبة الإدارة في إدارة الملف بهدوء واختيار التوقيت المناسب لفتح باب النقاش بشأن المقابل المالي وشروط استمرار اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصدر داخل الأهلي فإن إدارة الكرة لا ترغب في الدخول حاليًا في مفاوضات مباشرة مع بن شرقي حرصًا على إبعاده عن أي ضغوط قد تؤثر في تركيزه خلال التدريبات والمباريات خاصة مع ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب الحفاظ على استقرار المجموعة.

مليون دولار يحدد ملامح عرض الأهلي

وتتمثل النقطة الأبرز في ملف التجديد في المقابل المالي الذي يمكن أن يقدمه الأهلي للاعب المغربي إذ تشير المعطيات الواردة من المصدر إلى تمسك الإدارة بسقف محدد لرواتب اللاعبين الأجانب مع اتجاهها لعرض يتراوح بين مليون ومليون و100 ألف دولار سنويًا لتجديد عقد بن شرقي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الأهلي في الموازنة بين الاحتفاظ بالعناصر التي يحتاج إليها الجهاز الفني والحفاظ على هيكل الرواتب داخل الفريق بما يمنع تحول مفاوضات التجديد إلى استثناء مالي يصعب تطبيقه على بقية الملفات.

وتدرك الإدارة أن العرض المنتظر قد لا يتوافق بالضرورة مع تطلعات اللاعب وهو ما يفسر تحفظها على بدء المفاوضات في الوقت الحالي انتظارًا لتحديد موقفه من التصور المالي الذي سيطرحه النادي دون الدخول مبكرًا في خلافات قد تعقد المشهد.

بن شرقي ينتظر موقف الأهلي

في المقابل يركز أشرف بن شرقي على أداء دوره داخل الملعب تاركًا تفاصيل التفاوض لوكيله وشقيقه لكنه ينتظر في الوقت نفسه معرفة رؤية الأهلي بشأن مستقبله وقيمة العرض الذي يمكن أن يحصل عليه حال الاتفاق على تمديد تعاقده.

ولا يعني غياب المفاوضات المباشرة أن اللاعب حسم موقفه من الاستمرار أو أن الأهلي اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن رحيله إذ لا يزال الملف مرتبطًا بالتوصل إلى صيغة مالية مقبولة للطرفين إلى جانب موقف الجهاز الفني من استمرار اللاعب ضمن حساباته للموسم المقبل.

وتتمسك إدارة الأهلي وفقًا للمصدر برغبتها في تجديد عقد الجناح المغربي لكنها لا تريد أن تأتي هذه الخطوة على حساب سياستها المالية ما يجعل الاتفاق النهائي مرهونًا بمدى تقارب وجهات النظر بين النادي واللاعب.

ما السيناريو المنتظر في ملف التجديد؟

تبدو إدارة الأهلي أمام معادلة واضحة؛ الحفاظ على أشرف بن شرقي باعتباره أحد الخيارات الهجومية للفريق وفي الوقت نفسه الالتزام بسقف الرواتب الذي حددته للمحترفين الأجانب.

وبناءً على ذلك فإن المرحلة المقبلة ستتوقف على العرض الذي سيقدمه النادي ورد فعل اللاعب تجاه المقابل المالي ومدى التوافق بين الطرفين بشأن شروط التجديد. وحتى تتضح هذه النقاط تفضل الإدارة تأجيل المواجهة التفاوضية المباشرة مع الحرص على استمرار تركيز اللاعب في التزاماته مع الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي في يناير 2025 لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع الريان القطري ليصبح ملف استمراره أحد الملفات التي تحتاج إلى حسم وفقًا لاحتياجات الفريق وإمكاناته المالية.