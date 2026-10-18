لاعب المغرب الفاسي الأبرز.. عموتة يحدد احتياجات الأهلي في يناير

كشف تقرير عبر عن ملامح احتياجات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لرؤية الحسين عموتة، الذي يرى أن الفريق يحتاج إلى تدعيم مركز قلب الدفاع بصفقة أو صفقتين، إلى جانب التعاقد مع لاعب ارتكاز دفاعي رقم 6، لمساندة مروان عطية في خط الوسط.

الأهلي

وبحسب التقرير، وضع عموتة اسم المغربي أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط، في ظل اقتراب رحيل مواطنه رضا سليم عن الأهلي خلال يناير المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعد خروجه من حسابات المشاركة.

ويبلغ أسامة نور الدين 25 عامًا، وتصل قيمته السوقية إلى 600 ألف يورو، وسبق له اللعب في صفوف شباب المحمدية المغربي وخورفكان الإماراتي، قبل الانتقال إلى المغرب الفاسي، الذي يرتبط معه بعقد ممتد حتى عام 2030، ما قد يفرض على الأهلي الدخول في مفاوضات مع ناديه حال اتخاذ خطوات رسمية لضمه.

ويجيد اللاعب شغل مركز لاعب الارتكاز الدفاعي، كما يستطيع اللعب في قلب الدفاع، ويتميز، وفقًا للتقرير، بدقة التمرير وقوة الالتحامات والقدرة على افتكاك الكرة، إلى جانب التفوق في الصراعات الأرضية والهوائية والتمتع برؤية جيدة داخل الملعب.

وخاض نور الدين 32 مباراة مع المغرب الفاسي خلال الموسم الماضي، بينما شارك في خمس مباريات خلال الموسم الحالي بإجمالي 450 دقيقة، وصنع هدفًا في دوري أبطال أفريقيا. وتظل إمكانية انتقاله إلى الأهلي مرتبطة بمدى تحول هذه الرؤية الفنية إلى تحركات رسمية ومفاوضات بين الناديين.