الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الكويرة»، عن كواليس غضب مسؤولي الزمالك من ناصر منسي، بعد واقعة احتفاله بهدف الفوز أمام الجيش الرواندي، والتي دفعت إدارة النادي لتحويل اللاعب للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين الانتهاء من التحقيقات.

الزمالك

وأوضح حتحوت أن ناصر منسي توجه إلى عبد الناصر محمد، ليسأله عن موعد انتهاء إيقافه، ليرد عليه الأخير بأن الإيقاف مستمر لأجل غير مسمى، مطالبًا إياه بعدم طرح هذا السؤال مجددًا لحين انتهاء التحقيق وصدور القرار المناسب بشأن الواقعة، مؤكدًا أن الزمالك لن يقبل بأي تصرف مماثل من أي لاعب، بغض النظر عن اسمه أو نجوميته.

وأشار إلى وجود حالة غضب كبيرة داخل النادي منذ أمس، وصلت إلى حد التأثير على أجواء الاحتفال بالفوز، بسبب تصرف ناصر منسي، لافتًا إلى أن العقوبة النهائية المنتظرة ستتحدد بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة وانتهاء التحقيقات.