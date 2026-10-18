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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناشئات اليد يواجهن سويسرا في ثاني مبارياتهن ببطولة العالم بالمغرب

منتخب ناشئات اليد
منتخب ناشئات اليد
محمد سمير

يخوض منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواليد 2010، بقيادة المدير الفني قاسم إبراهيم، مواجهة مهمة أمام نظيره السويسري، في السابعة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم تحت 16 سنة، المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى المنتخب المصري لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية أمام روسيا بنتيجة 41-29، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام سويسرا، للحفاظ على حظوظه في المنافسة خلال البطولة.

ومن المقرر أن يختتم منتخب الناشئات مبارياته في الدور الحالي بمواجهة الأرجنتين، في السابعة والربع مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مشوار الفريق في البطولة العالمية.

قائمة منتخب مصر لناشئات اليد في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب مصر مواليد 2010 المشارِكة في البطولة 18 لاعبة، موزعات على المراكز المختلفة، كالتالي:
حراسة المرمى: مريم أحمد، أمنية مصطفى، نورهان.
الجناح الأيسر: فريدة بلال، ريماس عيسوي.
الظهير الأيسر: سلمى إبراهيم، مريم صلاح، رودينا حمدون.
صناعة الألعاب: هايا سيد، رواية إبراهيم.
الجناح الأيمن: جنى علي، سلمى أحمد.
الظهير الأيمن: سما ضياء، فرح عدلي، سدرة محمد.
الدائرة: جنى هاني، مريم عمار، روينا ماجد.

ناشئات اليد سويسرا بطولة العالم بالمغرب منتخب مصر لناشئات كرة اليد

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