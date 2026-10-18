الزمالك: سنطلب مترجمًا من سفارة سلوفينيا لسماع تسجيلات VAR القمة

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن موقف الأبيض من الاستماع لتسجيلات غرفة الـ var خلال مباراة القمة ضد الأهلي، مؤكدًا أنه سيتم إخطار رابطة الأندية لمخاطبة سفارة سلوفينيا في القاهرة في حال الاحتياج لمترجم.

وقال ماهر غريب، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "مسئولو الزمالك ينتظرون رد اتحاد الكرة على الشكوى المقدمة من النادي ضد لجنة الحكام الرئيسية بسبب مباراة القمة".

وتابع: "سنتخذ الخطوات بالترتيب بعد الرد، أولا يسمحوا للزمالك بسماع الـ VAR الفار، وسنلتزم بالوفد المتواجد، وبمنتهى الشياكة والتقدير ومش هنعترض".

وعن مشكلة المترجم السلوفيني، قال: “في حال الاحتياج لمترجم سلوفيني، سنخاطب الرابطة المسئولة عن البطولة ونطلب منها مخاطبة السفارة وتجلب لنا مترجما”.

واختتم ماهر غريب قائلا: "ننتظر رد اتحاد الكرة لتحديد عدد وفد الزمالك والتوقيت للاستماع لتقنية الفيديو".