قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء توضح حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة
بعد تعطل استمر قرابة شهرين.. متى تعود منصة الكهرباء الموحدة للعمل؟
تزوير وغسل أموال وتهرب ضريبي.. فضيحة مدوية تضرب الدوري الإسرائيلي
الشرقية.. إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيسين بطريق العاشر من رمضان
ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
بدعم من مهرجان الجونة.. أشرف زكي: 3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبدالغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد
سمير غانم مش هيتعوّض .. حسن الرداد يتحدّث عن مسلسل «نيللي وشريهان 2»
مفيش إعادة وهتخسروا درجات|المدارس تحذر الطلاب من الغياب أثناء امتحانات شهر أكتوبر
كيف يخطط الأهلي لميركاتو يناير؟ 3 صفقات منتظرة ورضا سليم كلمة السر
لماذا سميت سورة النحل بهذا الاسم؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا بإصابة وتضرر زورق شمال شرق الإمارات
هل نسيان تسبيح الركوع والسجود يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفيرة مصر في رواندا: بعثة الزمالك شرفت الكرة المصرية.. وسعدت باستقبالهم

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أعربت حنان شاهين، سفيرة مصر في رواندا، عن سعادتها باستقبال بعثة نادي الزمالك في مقر السفارة المصرية، مشيدة بظهور البعثة الذي يعكس مكانة الكرة المصرية خارج البلاد.

وقالت حنان شاهين، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إنها تشرفت باستقبال بعثة الزمالك في السفارة المصرية برواندا، مؤكدة اعتزازها بهذه الزيارة.

وأضافت سفيرة مصر في رواندا أن بعثة الزمالك شرفت الكرة المصرية خلال وجودها في رواندا، مشيرة إلى أهمية تمثيل الأندية المصرية بصورة مشرفة في المشاركات الخارجية.

واختتمت حنان شاهين تصريحاتها بالتأكيد على تمنياتها بالتوفيق لنادي الزمالك وجميع الفرق المصرية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

حنان شاهين سفيرة مصر في رواندا سفيرة مصر نادي الزمالك الزمالك الكرة المصرية خارج البلاد زملكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ماهر فرغلي

ماهر فرغلي: مخططات تستهدف الدولة المصرية عبر نشر الفوضى وتفكيك المؤسسات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

من النفقة إلى رسوم الزواج والطلاق.. ماذا يتضمن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية؟

الحبس

خطف طفل مقابل فدية.. عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 عامًا بالقانون

النائب محمد صبحي الخولي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية حملت رسائل وطنية مهمة

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد