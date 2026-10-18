سفيرة مصر في رواندا: بعثة الزمالك شرفت الكرة المصرية.. وسعدت باستقبالهم

أعربت حنان شاهين، سفيرة مصر في رواندا، عن سعادتها باستقبال بعثة نادي الزمالك في مقر السفارة المصرية، مشيدة بظهور البعثة الذي يعكس مكانة الكرة المصرية خارج البلاد.

وقالت حنان شاهين، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إنها تشرفت باستقبال بعثة الزمالك في السفارة المصرية برواندا، مؤكدة اعتزازها بهذه الزيارة.

وأضافت سفيرة مصر في رواندا أن بعثة الزمالك شرفت الكرة المصرية خلال وجودها في رواندا، مشيرة إلى أهمية تمثيل الأندية المصرية بصورة مشرفة في المشاركات الخارجية.

واختتمت حنان شاهين تصريحاتها بالتأكيد على تمنياتها بالتوفيق لنادي الزمالك وجميع الفرق المصرية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.