محمد عمارة: معتمد جمال فرض شخصيته في الزمالك.. و«شيكو بانزا» تطوّر عن الموسم الماضي

أكد محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، أن قرار إحالة ناصر منسي، مهاجم الزمالك، للتحقيق يُعد قرارًا سليمًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس قوة شخصية معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، وقدرته على فرض الانضباط داخل صفوف الفريق.

وأضاف عمارة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الزمالك يقدم مستوى فنيًا أفضل تحت قيادة معتمد جمال مقارنة بالموسم الماضي.

كما أشاد بمستوى شيكو بانزا، مؤكدًا أن أداء اللاعب خلال الموسم الحالي أفضل مما قدمه في الموسم السابق، في ظل تطور مستواه مع الفريق الأبيض.