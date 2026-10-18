محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

انتقد محمد صلاح، لاعب الزمالك الأسبق، أداء الفريق الأبيض خلال مواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم تحقيق الفوز بهدف دون رد، مشيرًا إلى أن الظروف التي سبقت المباراة أثرت على استعدادات اللاعبين.

وقال محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، إن الزمالك لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال اللقاء، في ظل الأجواء المحيطة بالفريق قبل المواجهة، إلى جانب بعض الأمور الإدارية والمالية، متسائلًا عن أسباب غياب رئيس للبعثة، ومشيرًا إلى أن اللاعبين واجهوا صعوبات داخل أرض الملعب، بعدما تكرر انزلاقهم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن حالة أرضية الملعب ووجود مياه عليها.

وتحدث لاعب الزمالك الأسبق عن الصعوبات التي تواجه النادي، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد، متسائلًا عن قدرة الفريق على الاستمرار في المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمد صلاح، إلى أن استمرار أزمة القيد يضع الإدارة أمام تحديات كبيرة، لا سيما مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، متسائلًا عن كيفية تدعيم صفوف الفريق في ظل عدم القدرة على ضم لاعبين جدد.

وأضاف محمد صلاح، أن المنافسة على أربع بطولات في ظل الظروف الحالية تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على استقراره وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المشوار.

ودافع محمد صلاح عن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في ظل المطالبات بالتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محمد صلاح، أن معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة، ويحاول تحقيق أفضل النتائج بالإمكانيات المتاحة، مشددًا على ضرورة تقييم عمله في ضوء الظروف التي يمر بها النادي.

وأوضح محمد صلاح، أن عددًا من لاعبي الزمالك لم يكونوا في أفضل جاهزية لخوض المباراة، مشيرًا إلى أن تسعة لاعبين، بحسب تقديره، لم يكونوا مهيئين بالشكل الكافي للمشاركة في اللقاء.

وتطرق محمد صلاح إلى موقف ناصر منسي خلال المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً جيدًا رغم ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وأوضح محمد صلاح، أن المهاجم نجح في تسجيل هدف، كما أشار إلى وجود ملاحظات تتعلق بوزنه وجاهزيته البدنية، لكنه شدد على أهمية استغلال الفرص المتاحة للعودة إلى المشاركة بصورة منتظمة.

وفي تعليقه على تصرف ناصر منسي عقب تسجيل الهدف، رأى محمد صلاح أن اللاعب كان عليه الاعتذار وتقبل أي عقوبة قد تفرض عليه، مؤكدًا أهمية الالتزام والانضباط داخل الفريق.

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتعبير عن ثقته في قدرة الزمالك على حسم مواجهة العودة أمام الجيش الرواندي، متوقعًا فوز الفريق الأبيض بهدفين دون مقابل، بما يمنحه أفضلية في حسم التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.