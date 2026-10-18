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دونجا: لو كنت مسئولًا في الزمالك لقررت رحيل ناصر منسي عن الفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: لو كنت مسئولًا في الزمالك لقررت رحيل ناصر منسي عن الفريق

ناصر منسي
ناصر منسي
علا محمد

أكد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، أن ناصر منسي بعيد عن مستواه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول تصرفه عقب تسجيل هدفه في مواجهة الجيش الرواندي.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إنه لو كان مسؤولًا داخل نادي الزمالك، لأعلن رحيل ناصر منسي، معتبرًا أن تصرفه يعكس عدم المسؤولية والانضباط، في ظل حاجة الفريق إلى الالتزام والتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفوز على الجيش الرواندي كان مهمًا للغاية من الناحية المعنوية، خاصة بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة، موضحًا أن الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، بسبب تأخر المستحقات المالية وإيقاف القيد، جعلت تحقيق الانتصار أمرًا صعبًا.

وتطرق دونجا إلى مستوى مهدي سليمان، مؤكدًا أن هناك علامات استفهام حول استقباله هدفي الأهلي في مباراة القمة، لكنه عاد إلى مستواه خلال مواجهة الجيش الرواندي، وهو ما ظهر في أدائه خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لو كان القيد مفتوحًا أمام الزمالك، لكان هناك أكثر من لاعب مرشحًا للرحيل عن الفريق، مشيرًا إلى أن عبد الله السعيد أيضًا بعيد عن مستواه، في ظل تراجع أداء عدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

دونجا نجم نادي الزمالك السابق الزمالك ناصر منسي منسي الجيش الرواندي

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