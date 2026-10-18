ماهر غريب: الاتفاق تم بين الزمالك وحسام الزناتي.. وعلاقته بمعتمد جمال «سمن على عسل»

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك آخر المستجدات الخاصة بالتعاقد مع حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال ماهر غريب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc:"تم حسم أمر حسام الزناتي مع الزمالك وسيتم الإعلان قريبًا".

وتابع: "فيما يتعلق بعقد الزناتي والحديث أنه 3 سنوات غير صحيح على الإطلاق، العقد موسمين فقط، الموسم الحالي والموسم القادم فقط بنهاية فترة الانتخابية للمجلس".

وأكمل: "علاقة حسام الزناتي ومعتمد جمال "سمن على عسل" وجلسوا مرتين من قبل وهناك تنسيق بينهم وحسام الزناتي هيكون معاه فريق كامل تمت الموافقة عليه من جانب الإدارة، وحسام الزناتي لن يكون له أي علاقة بشركة الكرة".