انتعاشة جديدة في الزمالك.. استرداد 4.6 مليون جنيه من 7 موظفين سابقين

شهدت خزينة نادي الزمالك عودة مبلغ مالي قدره 4 ملايين و600 ألف جنيه، بعدما قام 7 موظفين سابقين بالنادي برد المبلغ لصالح القلعة البيضاء، في إطار الملفات المالية المرتبطة بالنادي.

تأتي هذه الخطوة في ظل التحقيقات الجارية بشأن عدد من الوقائع والمخالفات المالية التي شهدها النادي خلال فترات سابقة، وتخضع لفحص الجهات المختصة.

تحقيقات بشأن إهدار 1.64 مليار جنيه في الزمالك

كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد تناولت وقائع تتعلق بشبهات إهدار مبالغ مالية من أموال نادي الزمالك، بلغت نحو مليار و644 مليون جنيه، وفقًا للأرقام المتداولة في ملف القضية.

وتشمل الوقائع محل الفحص عددًا من الملفات المرتبطة بأوجه صرف وتحصيل الأموال، إلى جانب مبالغ لم يتم توريدها أو تحصيلها في المواعيد المحددة، فضلًا عن مخالفات مالية وإدارية أخرى.

وتواصل الجهات المختصة فحص المستندات والحسابات والوقائع الواردة في البلاغات، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ويأتي رد مبلغ الـ4 ملايين و600 ألف جنيه من جانب الموظفين السبعة السابقين في سياق الملفات المالية المتعلقة بالنادي، دون أن يعني ذلك بالضرورة حسم المسؤولية القانونية عن الوقائع الأخرى محل التحقيق.