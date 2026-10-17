طرد محمد النني في ظهوره الأول مع ليفادياكوس بالدوري اليوناني

حسم التعادل السلبي مواجهة ليفادياكوس وفولوس، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري اليوناني، في مباراة شهدت الظهور الأول للمصري محمد النني بقميص فريقه الجديد.

وبدأ النني المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، ليسجل ظهوره الأول مع ليفادياكوس منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم تسر مشاركة لاعب الوسط المصري، البالغ من العمر 34 عامًا، كما كان يتمنى، بعدما حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 76 بسبب الاعتراض، قبل أن يتلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 84 إثر ارتكابه مخالفة، ليغادر الملعب مطرودًا.

ليفادياكوس يواصل نزيف النقاط في الدوري اليوناني

واصل ليفادياكوس نتائجه السلبية في المسابقة، بعدما اكتفى بالتعادل للمباراة الثالثة على التوالي، ليبقى دون أي انتصار منذ انطلاق الموسم.

وخاض الفريق 7 مباريات حتى الآن، تعرض خلالها لـ5 هزائم، مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى نقطتين ويحتل المركز الثالث عشر، قبل الأخير، في جدول الترتيب.

فولوس يتذيل جدول الترتيب

على الجانب الآخر، واصل فولوس معاناته في الدوري اليوناني، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال أول 7 جولات، مكتفيًا بثلاثة تعادلات مقابل 4 هزائم.

ويحتل فولوس المركز الأخير في جدول الترتيب دون نقاط، بعدما تعرض لعقوبة خصم 3 نقاط، ليصبح رصيده صفرًا رغم حصوله على نقطة التعادل أمام ليفادياكوس.