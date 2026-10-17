4 ملايين جنيه تدخل خزينة نادي الزمالك بعد تحقيقات الأموال العامة

أعلن الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إيداع مبلغ 4 ملايين و482 ألفًا و193 جنيهًا في خزينة نادي الزمالك، من جانب الأشخاص الأربعة المحبوسين على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة.

الزمالك

وأوضح أمير هشام أن المبلغ تم إيداعه في إطار التحقيقات الجارية بشأن مبالغ مالية مرتبطة بمجالس إدارات سابقة بالنادي، والتي تخضع للفحص والمراجعة من الجهات المختصة، بهدف الحفاظ على المال العام.

وتواصل نيابة الأموال العامة إجراءاتها القانونية في القضية، من خلال فحص المستندات وسماع أقوال الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة الحسابات والتعاملات البنكية المتعلقة بالفترات الخاصة بمجالس الإدارات السابقة.

وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المستمرة بشأن أوجه إنفاق بعض المبالغ المالية بالنادي، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية والفحوصات التي تجريها الجهات المختصة.