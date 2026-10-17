هشام يكن ساخرًا من زيزو بعد هدف كيتارا: فرحة هيسترية كأنه سجل في مانشستر سيتي

سخر هشام يكن، نجم الزمالك السابق، من احتفال أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، عقب تسجيله هدف الفوز في شباك كيتارا الأوغندي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

زيزو

وكتب هشام يكن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فرحة هيسترية من زيزو بعد ما سجل هدف في مانشستر سيتي ببطولة بالكونفدرالية»، في تعليق ساخر على احتفال لاعب الأهلي بالهدف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تقدم الفريق الأوغندي بهدف في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، قبل أن يدرك عمر الساعي التعادل للأهلي في الدقيقة 67 بتسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح أكرم توفيق، ليمنح الفريق الأحمر الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.