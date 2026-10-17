مانشستر سيتي يفوز على إيبسويتش تاون 3-2 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره إيبسويتش تاون، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الشوط الأول، جاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 19، 34.

فيما جاء هدف إيبسويتش تاون عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 21.

أما الشوط الثاني، فسجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وسجل زيان فليمنج الهدف الثاني لايبسويتش في الدقيقة 90.



جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، مارك جيهي، روبن دياز، ماثيوس نونيس.

خط الوسط: كوفيتش، بوعدى، نايدى.

خط الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، ودوكو.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق إيبسويتش تاون في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.