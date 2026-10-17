الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتقدم على إيبسويتش تاون 2-1 في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره إيبسويتش تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 19، 34.

فيما جاء هدف إيبسويتش تاون عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 21.

جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، مارك جيهي، روبن دياز، ماثيوس نونيس.

خط الوسط: كوفيتش، بوعدى، نايدى.

خط الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، ودوكو.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق إيبسويتش تاون في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.