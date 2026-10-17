الأهلي يكشف عن حجم إصابة عمر الساعي أمام كيتارا الأوغندي بالكونفيدرالية

تعرض عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة أثناء مواجهة كيتارا الأوغندي التي أقيمت اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ بالكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن الساعي خضع لفحص طبي عقب مباراة كيتارا كشف عن تعرضه لكدمة قوية وآلام في عضلة السمانة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج استشفائي لحين فحصه طبيًّا مجددّا عقب عودة الفريق إلى القاهرة.

كان الأهلي قد فاز على كيتارا الأوغندي ٢-١ في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ٣٢ بالكونفدرالية الأفريقية.