شقلباظ.. احتفال جنوني لعمر الساعي بعد تسجيله هدف تعادل الأهلي أمام كيتارا

أحرز الأهلي هدف التعادل في شباك كيتارا الأوغندي خلال الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 68، بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد سيد زيزو نحو عمر الساعي داخل منطقة الجزاء، حيث راوغ الساعي ثم سددها لتمر بين اقدام حارس مرمى كيتارا وسكنت منتصف المرمى.

افتتح كيتارا الأغندي التهديف في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها جدافي وهاب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وقد أضاع الأهلي هدفا بعد تمريرة حاسمة من محمد مجدي أفشة إلى منصف بقرار، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأهلي من التقدم في الدقائق الأولى من اللقاء.

وطالب لاعبو النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، عقب سقوط طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كيتارا الأوغندي إلا أن حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء، وأمر باستمرار اللعب.