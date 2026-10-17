الأهلي يطالب بركلة جزاء أمام كيتارا بعد سقوط طاهر محمد طاهر

طالب لاعبو النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، عقب سقوط طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كيتارا الأوغندي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار لاعبو الأهلي إلى وجود مخالفة ضد طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء، وأمر باستمرار اللعب.

جاءت المحاولة بعد تمريرة حاسمة من محمد مجدي أفشة إلى منصف بقرار، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأهلي من التقدم في الدقائق الأولى من اللقاء.



