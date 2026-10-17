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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

تقام حالياً مباراة الأهلي وكيتارا الأغندي على ملعب استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضم تشكيل الأهلي

 في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع ياسين مرعي ـ أشرف داري ـ وأكرم توفيق ـ وكريم فؤاد، وفي خط الوسط مروان عطية ـ عمر الساعي ـ حسين الشحات ـ طاهر محمد ـ أفشة، ويقود خط الهجوم منصف بقرار.

في لفتة تعكس شعبية نجوم النادي الأهلي، أهدى طفل أوغندي محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مجموعة من الهدايا التذكارية.

وحملت الهدايا عبارة «الشناوي أسطورة في كل مكان»، في رسالة تعبر عن تقدير الطفل للحارس الدولي، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير الأهلي ومحبيه.

مباراة الأهلي وكيتارا الأغندي الأهلي وكيتارا الأغندي الأهلي كأس الكونفدرالية الإفريقية

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