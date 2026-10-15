محمد الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام كيتارا الأوغندي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تولي محمد الشناوي حراسة مرمى النادي الأهلي خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته قبل لقاء العودة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي تمثل بداية مشوار الفريق في البطولة القارية، وسط طموحات بمواصلة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا الأوغندي على استاد القاهرة الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يسعى الفريق الأحمر لحسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.