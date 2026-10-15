سيدات الأهلي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد .. وفتحي سند يُهنئ الفريق

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن تتويج فريق سيدات الأهلي لكرة اليد بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخهن.

وكتب “فتحي” سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيدات الأهلي يتوجن بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخهن، بعد الفوز على بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.. ألف مبروووك".

ويمثل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أحد أبرز وأقوى الفرق الرياضية في القارة السمراء.

كما يتميز الفريق بسجله الحافل بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية التي تعكس قوة قطاع الرياضة النسائية بالنادي.