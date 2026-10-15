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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر مشاركة محمد صلاح مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي بدوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد تفاصيل موقف محمد صلاح من اللعب على ملعب فريق كوبس الفنلندي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد أزمة عدم مشاركته على ملعب نجيل صناعي.

ورفض محمد صلاح التواجد مع منتخب مصر في رحلة جنوب السودان الأخيرة بسبب أرضية الملعب والتي من النجيل الصناعي ومن الممكن أن يتأثر بدنيا ويتعرض للإصابة

وأثار تواجد محمد صلاح في قائمة طرابزون لمواجهة كوبس الفنلندي على ملعب من النجيل الصناعي استياء الجماهير في مصر قبل أن يتم الكشف عن السبب.

وأوضح إبراهيم عبدالجواد أن الملعب الخاص بالفريق الفنلندي حاصل على أعلى شهادة جودة ومعيار من الفيفا وهي «FIFA Quality Pro» للعشب الصناعي، «Saltex Ultra 35 Matrix».

وواصل :  ليس نجيل صناعي، ولا يوجد فيه الأضرار التي تأتي من النجيل الصناعي أو أجيال النجيل الصناعي القديمة، التي تسبب أضرار للركبة وللعيبة من جراء المشاركة عليها.

محمد صلاح دوري المؤتمر الأوروبي كوبس الفنلندي منتخب مصر طرابزون

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