أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، أن الشعب الفلسطيني يشعر بمحبة المصريين وتضامنهم، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو من جانب النخب الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا الشعور لا يقتصر على الفلسطينيين الموجودين في مصر، بل يمتد إلى كل فلسطيني يشعر بمواقف المصريين الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأوضح الناجي، في لقاء خاص عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن الفلسطينيين يقدرون المواقف المصرية، ويشعرون بوقوف الشعب المصري إلى جانبهم، لافتًا إلى أن هذه المحبة والتضامن يمثلان جزءًا من الروابط العميقة التي تجمع الشعبين.

وأشار إلى أن ما يجمع الشعبين المصري والفلسطيني أكبر بكثير من أن تختزله بعض الكلمات أو المواقف العابرة، مستشهدًا بمواطن مصري كان يقتطع جزءًا من راتبه للتبرع لصالح قطاع غزة، معتبرًا أن هذه المبادرات تعكس صدق التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.

واستحضر الناجي مشهد الطفل الفلسطيني الذي رفع العلم المصري من تحت الركام، خلال المناسبات الوطنية والرياضية المصرية، باعتباره تعبيرًا عن عمق العلاقة بين الشعبين، وما تحمله من مشاعر تقدير وامتنان للمواقف المصرية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يقدر الدور الذي يؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والأجهزة المعنية بالملف الفلسطيني، إلى جانب مواقف الشعب المصري الأصيل، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا وصديقًا وأخًا للشعب الفلسطيني.