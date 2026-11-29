أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج علي مسؤوليتي أن بعض مقدمي البرامج في قنوات وصفها بأنها معادية لمصر، يمارسون التحريض على الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، مستغلين حادث الوراق للتشكيك في أعداد الضحايا والتبرعات التي قدمها البنك المركزي ورجال الأعمال المصريون.

وقال موسى عبر اكس : ‏عندما يتحول بعض مقدمي البرامج في قنوات معادية وغير مصرية الى محرضين على الفوضي ومحرضين على الدولة ومحرضين ومشككين في كل شئ من عدد شهداء حادث الوراق الى التبرعات التى قدمها البنك المركزي ورجال الأعمال المصريين ، واظهار ان هذه الأموال ستسرق ، هذه الاتهامات خطر على مصر وخطورتها تفوق اي أمر آخر .

تابع :‏هناك من يرتكب جرائم تحريضية وتسخين الشعب المصري والجميع عاجزون يتفرجون على هذه المهازل ولا يمكن لأي دولة قريبة أو بعيدة أن تسمح باستباحتها واتهامها من أشخاص لا تعنيهم حادثة الوراق بل أهدافهم كلها الحفاظ على مكتسباتهم وثرواتهم وبس .

‏- قيمة التبرعات من المصريين وصلت ٤٠٠ مليون جنيه سيتم الإعلان عن تفاصيلها من جانب الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن وستكشف قائمة التبرعات وأسماء المتبرعين ممن دخلت أموالهم في الحسابات حتى اليوم .

‏ثقوا في بلدكم وما تقوم به من إجراءات

أضاف :" ‏ولا تسمحوا لهؤلاء الشرذمة أن ينهشوا بلدكم ، التي يتكالب عليها الأعداء من الداخل والخارج .

‏ولا تصدقوا المشككين من عبيد المال وعبيد المرشد ودعاة الفوضي.

‏رحم الله شهداء مصر .

‏وحفظ الله مصر من الأبواق الناعقة المحرضة والمستهدفة استقرار بلدنا وهؤلاء لا يمكنهم التطرق لشأن أي دولة عربية أو غير عربية ، حماكي الله يا مصر .