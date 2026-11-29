شارك المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، في اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة لرابطة كنائس القدس والشرق الأوسط (JMECA).

وعُقد الاجتماع في سانت أندروز هاوس، مقر مكتب الشركة الأنجليكانية بلندن. وكان الاجتماع مناسبة للتأكيد على الشراكة التاريخية التي تجمع الرابطة بالكنيسة الأسقفية في مصر، وللتطلع إلى آفاق أوسع لها.

ترأس الاجتماع القس ديفيد لونج، رئيس الرابطة، ونيافة المطران حسام نعوم، رئيس أساقفة القدس ورئيس إقليم الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، والأسقف شون سيمبل، أسقف أبروشية قبرص والخليج، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن جمعيتي أصدقاء إقليم الإسكندرية وأصدقاء القدس والشرق الأوسط.

وفي كلمته، أعرب رئيس الأساقفة عن تقديره لوقوف الرابطة إلى جانب الكنيسة الأسقفية في مصر عبر سنوات طويلة، ولا سيما دعمها لخدمات التعليم والصحة. وأكد أن هذه الشراكة هي شركة في الرسالة والصلاة والخدمة. وعرض لمحة عن نشأة الكنيسة الأسقفية في مصر وانتشارها، وعلاقاتها الطيبة بالكنائس المسيحية الشقيقة داخل مصر، ودورها في خدمة المجتمع المصري بكل فئاته.

وتوقّف رئيس الأساقفة عند ما تحقق من خلال هذه الشراكة من خدمات تمسّ حياة الناس مباشرة. ومن هذه الخدمات مركز المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات الصم وضعاف السمع، ومشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى لغة الإشارة المصرية، وخدمة «سوا» للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب أنشطة الكنيسة في مجالات التعليم والتنمية والخدمة المجتمعية. كما تحدث عن رسالة المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ومبادراته لتعزيز الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان.

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا طرح خلاله الحضور أسئلة عديدة عن طبيعة خدمة الكنيسة في مصر ومؤسساتها، وأبدوا رغبتهم في التعرّف على هذه الخدمات عن قرب. وفي هذا الإطار، جرى الاتفاق على بحث ترتيب زيارات لوفود من الرابطة وأصدقائها إلى مصر، للاطلاع على مشروعات الكنيسة وقطاعاتها على أرض الواقع، بما يعمّق الشراكة القائمة ويفتح لها آفاقًا جديدة.