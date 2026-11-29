فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية بإعلانه استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء الثاني في حكومة تناوب مع غادي آيزنكوت، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنها في الوقت نفسه أثارت شكوكًا واسعة حول حقيقة أهداف نتنياهو من العرض.

وجاء الإعلان في وقت يقترب فيه آيزنكوت من حسم موقفه بشأن تشكيل الحكومة، وسط ضغوط من قادة كتلة التغيير للإعلان عن ائتلاف جديد قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له لتشكيل الحكومة.

نتنياهو يتنازل عن رئاسة الحكومة في البداية

أعلن نتنياهو استعداده لأن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة خلال أول عامين، على أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء خلال العامين التاليين، ضمن اتفاق تناوب.

وبرر نتنياهو خطوته بما وصفه بخطورة التحديات التي تواجه إسرائيل، معتبرًا أن تشكيل حكومة وحدة قادرة على التعامل مع هذه التحديات يستدعي تقديم تنازلات سياسية.

كما طالب نتنياهو، في حال توليه منصب رئيس الوزراء البديل، بالمسؤولية عن الملف الإيراني والعلاقات مع الإدارة الأمريكية، مستندًا إلى علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

آيزنكوت يشكك في نوايا نتنياهو

لم يتعامل آيزنكوت مع العرض باعتباره اتفاقًا محسومًا، بل طالب نتنياهو بإثبات جديته من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة.

ومنح آيزنكوت نتنياهو مهلة 24 ساعة لاختبار حقيقة موقفه، داعيًا إياه وفريقه إلى مفاوضات عاجلة لمناقشة المبادئ العامة للائتلاف والقضايا السياسية محل الخلاف.

وأكد آيزنكوت أنه بذل خلال الأسابيع الماضية جهودًا للتوصل إلى اتفاق، لكنه لم يتلق ردًا على المقترحات التي نقلت إلى نتنياهو عبر قناة تفاوض سرية.

اجتماع مرتقب بين نتنياهو وآيزنكوت

أعلن حزب الليكود لاحقًا اتفاق نتنياهو وآيزنكوت على عقد اجتماع بينهما في فندق دان أكاديا، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة.

ويمثل الاجتماع اختبارًا عمليًا لمدى جدية العرض الذي قدمه نتنياهو، خاصة مع استمرار الشكوك داخل معسكر آيزنكوت بشأن إمكانية استخدام المفاوضات لإضاعة الوقت ومنع تشكيل حكومة جديدة.

لماذا تحرك نتنياهو في هذا التوقيت؟

يأتي عرض نتنياهو في توقيت سياسي شديد الحساسية، ويمكن ربطه بعدة تطورات متزامنة.

أولها اقتراب آيزنكوت من تشكيل حكومته وطرحها أمام الكنيست، حتى في حال كانت حكومة أقلية تحظى بدعم من أحزاب عربية.

أما السبب الثاني فيرتبط بالمسار القضائي لنتنياهو، إذ يخشى أن يؤدي ابتعاده عن منصب رئيس الوزراء إلى زيادة الضغوط عليه في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

والسبب الثالث يتمثل في ضغوط داخل المعسكر السياسي لإجبار نتنياهو على حسم موقفه من حكومة الوحدة، خاصة مع وجود محاولات لتشكيل ائتلاف بديل من دونه.

من يشارك في حكومة الوحدة؟

في حال نجاح الاتفاق، يمكن أن تضم الحكومة أحزاب آيزنكوت، إلى جانب حزب معًا، وإسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان، والديمقراطيين بقيادة يائير غولان، إضافة إلى الليكود بقيادة نتنياهو.

لكن مشاركة الأحزاب الحريدية وحزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير تمثل واحدة من أكبر العقبات أمام الاتفاق.

ويعارض آيزنكوت وجود بن غفير في الحكومة، كما أن تركيبة حكومة الوحدة المقترحة قد تتعارض مع مصالح بعض حلفاء نتنياهو التقليديين.

ماذا عن بن غفير وسموتريتش؟

لم يتضمن إعلان نتنياهو موقفًا واضحًا من مشاركة إيتمار بن غفير في الحكومة الجديدة، كما لم يحسم مستقبل حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش.

وتشير صيغة التناوب المقترحة إلى احتمال خروج بعض حلفاء نتنياهو الحاليين من الحكومة، إذا كانت مشاركتهم تتعارض مع شروط كتلة التغيير.

ويمثل هذا الملف اختبارًا صعبًا لنتنياهو، الذي يعتمد سياسيًا على أحزاب اليمين والحريديم للحفاظ على تماسك معسكره.

مطالب كتلة التغيير

في المقابل، تضع قوى التغيير مجموعة من الشروط لتشكيل حكومة وحدة، أبرزها إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء، والتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات القضائية.

كما تشمل المطالب تعزيز مكانة الجيش وتلبية احتياجاته، إلى جانب ضمان قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الأمنية.

وتبقى هذه المطالب محل خلاف مع نتنياهو، ما يجعل الاتفاق النهائي أكثر تعقيدًا من مجرد التوصل إلى صيغة لتبادل رئاسة الحكومة.

ما العقبات أمام الاتفاق؟

رغم أن صيغة "عامين بعامين" قد تبدو حلًا للخلاف على رئاسة الحكومة، فإن تفاصيل تشكيل الائتلاف لا تزال تمثل عقبة رئيسية.

وتبرز من بين المطالب تعيين رئيس جديد للكنيست من حزب الليكود، وإجراء إصلاحات قضائية قائمة على التوافق، إلى جانب حسم مصير الأحزاب اليمينية والحريدية.

كما أن آيزنكوت يواجه ضغوطًا من حلفائه الذين يخشون أن تتحول المفاوضات مع نتنياهو إلى وسيلة لتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة.

هل يعلن آيزنكوت حكومته؟

رغم عرض نتنياهو، لا تزال خطة آيزنكوت المعلنة تقضي بتقديم حكومته للحصول على ثقة الكنيست قبل انتهاء التفويض الممنوح له.

ويتمسك آيزنكوت، وفق المعطيات الحالية، باتفاقاته مع أفيغدور ليبرمان ويائير غولان، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا أمام نتنياهو لمعرفة مدى جدية عرضه.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة، خاصة مع انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر، مع إمكانية تمديدها قانونيًا لمدة 14 يومًا غير قابلة للتجديد.

24 ساعة تحسم مصير حكومة الوحدة

تحول عرض نتنياهو المفاجئ إلى اختبار سياسي سريع، بعدما وضع آيزنكوت مهلة 24 ساعة لإثبات جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي في تشكيل حكومة وحدة.

وبينما يرى أنصار نتنياهو أن التنازل عن رئاسة الحكومة في أول عامين يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء الأزمة السياسية، يخشى معسكر آيزنكوت أن يكون العرض محاولة لكسب الوقت وإجهاض تشكيل حكومة بديلة.

وبذلك، لا تتوقف أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية عند من يتولى رئاسة الوزراء أولًا، وإنما تمتد إلى شكل الائتلاف، ومصير حلفاء نتنياهو، وشروط الإصلاحات السياسية والقضائية، وهي ملفات قد تحدد خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت صفقة التناوب ستتحول إلى حكومة فعلية أم تبقى مجرد مناورة سياسية في اللحظات الأخيرة.