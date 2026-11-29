كشف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، عن مصير الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي المهداة إلى الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أنها لا تزال حاليًا بحوزة الأسرة، لحين دراسة الخيار الأنسب بشأن مكان عرضها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السادات أن الأسرة تدرس إمكانية وضع الميدالية بالمتحف العائلي الحالي أو ضمها إلى مقتنيات المتحف الجديد المزمع إنشاؤه داخل فيلا الرئيس الراحل بمنطقة الجيزة.

وأضاف: «أميل بالطبع إلى أن تكون الميدالية ضمن مقتنيات المتحف الجديد، ليضم هذا الرمز المهم من تاريخ الرئيس الراحل»، معربًا عن أمله في أن يصبح المتحف صرحًا مشرفًا لكل المصريين، ويليق بتاريخ الرئيس أنور السادات ومكانته.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن حسم مكان عرض الميدالية سيخضع للمناقشة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على هذه القيمة التاريخية وإتاحتها أمام الأجيال الجديدة.