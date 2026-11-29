أكد البرلمان العربي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، أن هذه المناسبة تأتي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البرلمان العربي على أن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي أو مناسبة رمزية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية تستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لوقف الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي لمخططات الاستيطان والضم والتهجير القسري.

البرلمان العربي يدشن مبادرة لنصر فلسطين

وانطلاقًا من رؤيته للانتقال من التضامن إلى التأثير، تأتي هذه المناسبة في ظل استعداد البرلمان العربي لتدشين المبادرة البرلمانية العالمية لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، خلال فعالية برلمانية دولية رفيعة المستوى، يوم العاشر من ديسمبر 2026م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتشريف الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بهدف بناء تحالف برلماني عالمي فاعل، وتوحيد الجهود والمواقف البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وتحويل المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية إلى خطوات عملية ومؤثرة ومستدامة.

ويدعو البرلمان العربي برلمانات العالم والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى الانخراط الفاعل في هذه المبادرة، وتوظيف أدواتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية، من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاكتفاء بالإدانات دون اتخاذ إجراءات عملية يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي ويكرس الإفلات من العقاب.

ويجدد البرلمان العربي موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مؤكدًا أن التضامن الحقيقي مع فلسطين يُقاس بما يحققه من خطوات ملموسة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.