حظرت كوستاريكا دخول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى أراضيها، في قرار انتقدته مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم ‌الجمعة.

مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي



وسلط قرار كوستاريكا الضوء على التقارب المتزايد بين هذا البلد الصغير الواقع في أمريكا الوسطى وبين واشنطن وإسرائيل في مجالي الأمن والسياسة الخارجية.



وعبر تورك عن "قلقه البالغ" إزاء قرار كوستاريكا داعيا السلطات إلى إعادة النظر فيه بعد أن تم منع ألبانيزي من الدخول في مطار خوان سانتاماريا الذي يخدم العاصمة سان هوزيه.



وسافرت الإيطالية ألبانيزي إلى ⁠كوستاريكا لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا الحكومية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على منصة إكس إن ألبانيزي مُنعت من الدخول "لأسباب مزعومة تتعلق بالأمن القومي". وذكر مكتب الهجرة في كوستاريكا أنه تصرف بعد تلقيه تنبيها وأن القرار يتماشى مع تدابير الأمن القومي.



وسمحت السلطات في كوستاريكا لألبانيزي مساء الجمعة بالانتقال إلى فندق قرب مطار سان هوزيه لقضاء الليل قبل سفرها إلى المكسيك يوم ‌السبت.



وعمقت ⁠كوستاريكا في عهد الرئيسة لورا فرنانديز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة ووثقت علاقاتها مع إسرائيل، وهو تحول ملحوظ لبلد ارتبط منذ وقت طويل بدعم مؤسسات متعددة الأطراف.



وقالت ألبانيزي، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات في إطار الإجراءات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، إنها تأمل في أن تتراجع كوستاريكا عن ⁠قرارها رافضة ما وصفته بمحاولات ربطها بالإرهاب.



وقالت ألبانيزي إن السلطات صادرت جواز سفرها وعرضت عليها غرفة احتجاز يمكن ⁠النوم فيها لكن رائحتها كانت كريهة لدرجة أنها كادت تمرض.



وأضافت "كادوا يجبرونني على الصعود إلى الطائرة لإعادتي إلى باريس. قلت لا، وقاومت ذلك... وهددوا بإجباري على ركوب الطائرة بالقوة".



وصارت ألبانيزي واحدة ⁠من أبرز المنتقدين الدوليين علنا لسلوك إسرائيل في غزة، مما جعلها هدفا متكررا لمسؤولين وحكومات مؤيدة لإسرائيل.

وأشاد داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بقرار كوستاريكا في منشور على إكس.