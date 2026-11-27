نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل الأطعمة والمشروبات الجديدة محرمة لمجرد أننا لا نعرفها؟ وحكم دفع عربون عند إرادة شراء السلع وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

هل الأطعمة والمشروبات الجديدة محرمة لمجرد أننا لا نعرفها؟

في البداية، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأطعمة والمشروبات التي خلقها الله في الأرض هو الإباحة، ولا يجوز الحكم بتحريمها لمجرد أنها جديدة أو غير مألوفة، موضحًا أن الشريعة جعلت ما في الأرض مسخرًا لمنفعة الإنسان والانتفاع به.

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى خلق ما في الأرض جميعًا لمنفعة الإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا»، مؤكدًا أن دلالة الآية تشير إلى أن الأصل في هذه المخلوقات الإباحة والانتفاع بها.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن ظهور أطعمة أو مشروبات جديدة لا يعني بالضرورة أنها محرمة، فعدم معرفة الناس بها من قبل ليس سببًا كافيًا للحكم بتحريمها، وإنما يُنظر إلى طبيعتها وما إذا كانت تشتمل على شيء حرمه الشرع.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن التعامل مع المستجدات الغذائية ينبغي أن يقوم على فهم القاعدة الشرعية التي تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يثبت وجود سبب شرعي للتحريم.

هل إذا شك الزوج في وقوع الطلاق يكون الأصل بقاء الزواج؟

وفي فتوى أخرى، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشك في وقوع الطلاق لا يُبحث بمعزل عن التأكد أولًا من وجود عقد زواج صحيح، موضحًا أن الطلاق فرع عن الزواج، ولا يُتصور وقوعه إلا بعد ثبوت قيام العلاقة الزوجية بعقد شرعي.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الزواج ينعقد بالعقد الشرعي الذي يجمع بين الرجل والمرأة، وتترتب عليه مجموعة من الآثار الشرعية، من بينها حل كل من الزوجين للآخر، وثبوت نسب الأبناء إلى الزوج.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن عقد الزواج تترتب عليه أيضًا آثار أخرى، حتى إذا توفي أحد الزوجين بعد إتمام العقد وقبل وقوع أي فرقة بينهما، فإن الزوج الباقي على قيد الحياة يرث في مال المتوفى، وفقًا لأحكام الميراث.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الطلاق إذا وقع بعد الدخول بالزوجة، فإنه تترتب عليه أحكام شرعية، من بينها وجوب العدة، مؤكدًا أن جميع هذه الآثار والأحكام لا تقوم إلا على أساس وجود عقد الزواج أولًا.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن النظر في مسألة الطلاق يبدأ بالتأكد من ثبوت الزواج، باعتبار أن عقد الزواج هو الأصل الذي تترتب عليه أحكام العلاقة الزوجية وما قد يطرأ عليها من فرقة.

ما حكم دفع عربون عند إرادة شراء السلع؟

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول "ما حكم دفع عربون عند إرادة شراء السلع؟".

وأكدت دار الإفتاء أن الاتفاق مع التاجر على دفع جزء من ثمن السلعة كعربون؛ بحيث إنْ أخذها احتسب العربون من الثمن، وإن لم يأخذها استحقه البائع، مع التراضي بينهما؛ هو معاملةٌ صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا.

كيفية التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات؟

وفي سياق آخر، أشارت الإفتاء إلى كيفية التصرُّف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات.

وأوضحت أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المسلِم إذا أخذ مالًا حرامًا كان عليه أن يصرفَه إلى مالكه إن كان معروفًا لديه، وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبًا كان عليه انتظارُ حضوره وإيصالُه إليه، مع زوائده ومنافعه.

وتابعت الإفتاء أنه "أما إن كان هذا المال الحرام لمالكٍ غير معيَّنٍ، ووقع اليأس من التعرُّف على ذاته، ولا يُدْرَى أمات عن وارثٍ أم لا، كان على حائزِ هذا المال الحرام في هذه الحال التصدُّقُ به؛ كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات".