شهد مطلع محور حسب الله الكفراوي حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما تسبب في حدوث حالة من الارتباك المروري وتباطؤ حركة السيارات بمحيط موقع الحادث، وسط تحركات مكثفة للتعامل مع الموقف وإعادة تسيير الحركة.

تحرك الجهات المعنية لرفع آثار الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمطلع محور حسب الله الكفراوي، وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة المعنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، مدعومين بالمعدات اللازمة، للعمل على رفع آثار الانقلاب وتجنيب السيارة النقل من الطريق، بما يسمح بعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ومنع تفاقم التكدسات.

كما كثفت الخدمات المرورية جهودها لتنظيم حركة السيارات وتوجيه قائدي المركبات بعيدًا عن موقع الحادث، لحين الانتهاء من أعمال رفع الحطام وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير بصورة طبيعية.

فحص أسباب انقلاب التريلا

وفي الوقت نفسه، بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وتحديد الظروف التي أدت إلى انقلاب السيارة، مع استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.