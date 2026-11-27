يحتل فريق ارسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة قبل انطلاق الجولة الـ 12 من البريميرليج.

واحرز فريق 17 هدف حتى الان وحقق 9 انتصارات وتعادلًا وحيدًا وخسارة واحدة

ويحتل برايتون المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

وجاء ليفربول في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز 19 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط

أما المركز الأخير، فيحتله كريستال بالاس برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز 17 برصيد 9 نقاط.

وجاء ترتيي الدوري الانجليزي كالتالي :



آرسنال

برايتون

مان سيتي

ليفربول

بورنموث

برينتفورد

ليدز

تشيلسي

إيفرتون

توتنهام

هال سيتي

أستون فيلا

نيوكاسل يونايتد

كوفنتري سيتي

فولهام

إيبسويتش

نوتينغهام فورست

سندرلاند

مان يونايتد

كريستال بالاس