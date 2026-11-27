انتقد محمد بركات، نجم الكرة المصرية الأسبق، تصرف أحمد رضا لاعب الأهلي، في تعامله مع جماهير الفريق، مؤكدًا أن الجماهير لها الحق في التعبير عن غضبها تجاه اللاعبين حال تراجع مستواهم أو تقصيرهم داخل الملعب.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «اللي عمله أحمد رضا ميصحش، إحنا جمهورنا ميتعملش معاه كده، إحنا كلنا ضد الشتيمة والتجاوز، بس أنت وصلت جمهور يشتمك، إيه المشكلة لما جمهورك يشتمك؟».

وأضاف: «هو فيه جمهور مبيجيش عليه أوقات مبيضايقش من لعيبته لو قصرت؟ وهو مين لعيب متشتمش؟ الجمهور جمهور، وجمهور مش عادي، ده جمهور أكبر فريق في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط».

وتابع بركات: «ده جمهورنا اللي بننزل من بيتنا نلاقي ناس عايزة تتصور معانا وتعمل إعلانات وتروح وتيجي وكل حاجة بسبب الجمهور ده، فاستحمله لما يتضايق».