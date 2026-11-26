​أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ حزمة من التحويلات المرورية بالتزامن مع استكمال أعمال صيانة الفواصل المعدنية لكوبري قصر النيل، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان التحرير فقط.

​مواعيد الغلق الكلي للاتجاه

و​أوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي للاتجاه القادم من ميدان التحرير أعلى الكوبري لمدة 15 ساعة، وفق الجدول الزمني التالي:

​بداية الغلق: الساعة 12:05 صباح يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2026.

​نهاية الغلق: الساعة 3:00 مساء نفس اليوم.

​المسارات البديلة والتحويلات المرورية

و​حددت إدارة المرور مسارين بديلين لتسيير الحركة المرورية وتجنب التكدسات بمحيط منطقة الأعمال:

​القادمون من ميدان التحرير: غلق مدخل شارع التحرير المؤدي إلى كوبري قصر النيل، وتوجيه المركبات للدوران بميدان التحرير، ثم سلوك شارع ميريت باشا وصولاً إلى ميدان عبد المنعم رياض، فمطلع كوبري أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة، والنزول من منزل أكتوبر اتجاه شارع الجزيرة.

​القادمون من نفق كمال الدين صلاح: غلق مطلع كوبري قصر النيل من النفق، وتوجيه المركبات عبر محور كورنيش النيل اتجاه ميدان عبد المنعم رياض، ثم الصعود إلى كوبري أكتوبر اتجاه الجيزة، والنزول تجاه شارع الجزيرة.

​إجراءات التأمين والسيولة المرورية

و​أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة نشر الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لمواجهة أي كثافات متوقعة، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية الدالة على وجود أعمال؛ لضمان أمن وسلامة قائدي المركبات والمواطنين.

​غلق كلي لكوبري قصر النيل في اتجاه التحرير لمدة 15 ساعة

وكانت ​أعلنت الجهات المعنية والإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ غلق كلي لأحد أهم الشرايين المرورية الحيوية في قلب العاصمة، وهو كوبري قصر النيل، وذلك في الاتجاه القادم نحو ميدان التحرير. يأتي هذا الإجراء الاستثنائي لمدة 15 ساعة كاملة لتنفيذ أعمال صيانة وضرورية، وسط خطة مرورية محكمة لمنع التكدسات وتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

​مواعيد الغلق وخريطة الأعمال:

​فترة الإغلاق: تنطلق الأعمال وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعات الأولى لفرز يوم الجمعة الماضية في تمام الساعة 12:05 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصرًا من نفس اليوم.

​طبيعة الأعمال: يشمل الإغلاق إجراء أعمال صيانة هندسية وفنية مستهدفة لضمان سلامة البنية التحتية للكوبري واستمرارية كفاءته الخدمية أمام حركة النقل والمواطنين.

​إعادة الفتح: أكدت الأجهزة المرورية أنه سيتم فتح كامل عرض الطريق أعلى كوبري قصر النيل في الاتجاه المتجه إلى ميدان التحرير أمام حركة المركبات فور انتهاء الأعمال مباشرة في تمام الثالثة عصراً.