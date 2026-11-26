أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن 19 مصابًا في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بعد خروج حالتين من إجمالي المصابين، مشيرًا إلى توافر جميع الإمكانات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأوضح متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز،أن المصابين جرى توزيعهم على عدد من المستشفيات، وفقًا لطبيعة الإصابات ودرجة خطورتها، لضمان حصول كل حالة على الرعاية الطبية المناسبة.

فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات الحروق

وأشار إلى أن الإصابات تنوعت بين حروق بدرجات مختلفة، وهو ما استدعى توفير فرق طبية متخصصة تضم جراحين وأطباء تجميل، للتعامل مع الحالات وتقديم الرعاية العلاجية اللازمة، مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وأضاف أن الأطقم الطبية تتابع الحالة الصحية للمصابين بصورة مستمرة، وتعمل على تحديد التدخلات الطبية المطلوبة لكل حالة وفقًا للتقييم الطبي.

الصحة: لا حاجة للتبرع بالدم حاليًا

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، مشددًا على أن الوزارة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى إطلاق حملات للتبرع بالدم، في ظل توافر المخزون والاحتياجات المطلوبة بالمستشفيات.

دعم نفسي لأسر الضحايا والمصابين

ولفت إلى أن جهود الدعم النفسي تتركز حاليًا على مساندة أسر الضحايا، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عقب الحادث، على أن يجري تفعيل برامج الدعم النفسي للمصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.

وكان حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين، وفقًا للحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة، فيما يواصل المصابون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.