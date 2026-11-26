أعلن الكرملين، اليوم الخميس، تحديد يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لعقد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف باسم «الخط المباشر مع بوتين»، والذي يجمع بين الإجابة عن أسئلة المواطنين والصحفيين واستعراض حصيلة العام.

وأوضح الكرملين أن المؤتمر سيبدأ في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت موسكو، بمشاركة صحفيين ومواطنين من مختلف أنحاء روسيا، حيث سيجيب الرئيس الروسي مباشرة عن الأسئلة المطروحة، ويتناول أبرز التطورات الداخلية والخارجية خلال العام الذي يوشك على الانتهاء.

وأشار إلى أن المواطنين سيتمكنون من توجيه أسئلتهم إلى بوتين عبر عدة قنوات، تشمل التطبيق المخصص للهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، فضلاً عن الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.

كما يمكن إرسال الأسئلة المكتوبة ومقاطع الفيديو عبر شبكتي التواصل الاجتماعي الروسيتين «فكونتاكتي» و«أودنوكلاسنيكي»، إلى جانب استخدام روبوت المحادثة المخصص لاستقبال الأسئلة عبر منصة «ماكس».

وبحسب الكرملين، يبدأ استقبال أسئلة المواطنين اعتباراً من الساعة 00:00 منتصف ليل 27 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو، ويستمر حتى انتهاء البرنامج المقرر بثه في 10 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يجمع الحدث هذا العام، وفقاً للتقليد المتبع في السنوات الأخيرة، بين برنامج «الخط المباشر» المخصص للتواصل مع المواطنين والمؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي، بما يتيح للصحفيين طرح أسئلتهم بشأن السياسات الحكومية والتطورات السياسية والاقتصادية.

وكانت النسخة السابقة من البرنامج قد عُقدت في 19 ديسمبر 2025، وشهدت تناول بوتين مجموعة من الملفات الرئيسية، في مقدمتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأوضاع الاقتصاد الروسي، والسياسة الخارجية، فضلاً عن قضايا التركيبة السكانية والتحديات الداخلية التي تواجه البلاد.

ويُعد «الخط المباشر مع بوتين» أحد أبرز الفعاليات الإعلامية السنوية في روسيا، إذ يوفر للرئيس الروسي منصة للحديث المباشر مع المواطنين والرد على تساؤلاتهم بشأن أداء الحكومة والقرارات السياسية والاقتصادية، إلى جانب استعراض مواقف موسكو من القضايا الدولية والإقليمية.