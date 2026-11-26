نشرت الجريدة الرسمية ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3134 لسنـة 2026 ، الذي ينص على أن تُستبدل عبارة: «بمساحة إجمالية مقدارها (853٫25م2) تقريبًا قبل التنظيم ، و(812٫92م2) تقريبًا بعد التنظيم» بعبارة: «بمساحة إجمالية مقدارها 813٫34م2 بعد التنظيم» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2024 المشار إليه .



حيث نص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3134 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء ، على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2024 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات والأرض المضافة والمطعم بالرقم التعريفى (2604676) بشارع الجزائر - زمام مدينة ساقلتة - محافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى ) تُستبدل عبارة: «بمساحة إجمالية مقدارها (853٫25م2) تقريبًا قبل التنظيم ، و(812٫92م2) تقريبًا بعد التنظيم» بعبارة: «بمساحة إجمالية مقدارها 813٫34م2 بعد التنظيم» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2024 المشار إليه .

( المــادة الثــانية ) تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بهذا القرار ، بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2024 المشار إليه .

( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1448 هـ ( الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 م ) .

وكانت قد أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن طلب إصدار استدراك لقرار نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات والأرض المضافة، والمطعم بالرقم التعريفى (٢٦٠٤٦٧٦) بمحافظة سوهاج. جاء فيها ما يلي :

- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بتاريخ 4/1/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات، والأرض المضافة، والمطعم، بالرقم التعريفى (٢٦٠٤٦٧٦) بمحافظة سوهاج لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليها؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنها؛ حيث لا يوجد بديل لها.

- المدرسة مؤجرة، وتُستخدم فى العملية التعليمية، ومساحة المدرسة، والأرض المضافة، والمطعم قبل التنظيم (٨٥٣٫٢٥م2) طبقًا للرفع المساحى المعد من مديرية المساحة بتاريخ 3/2/2026، وبعد التنظيم (۸۱۲٫۹۲م2) ، وهى كائنة بشارع الجزائر الواقع بالقطع أرقام ضمن (12 رمزية) و (۱۰ رمزية) و (٤٥ ز رمزية)، و(٤٥ هـ رمزية)، بزمام مدينة ساقلتة - محافظة سوهاج.

- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة ۲۰۲٤ ، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، والأرض المضافة، والمطعم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر على مساحة قدرها (۸۱٣٫٣٤م2) بعد التنظيم وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٧) بتاريخ 21/11/2024 ، وتم اعتماد المشروع من مديرية المساحة بسوهاج برقم (٣٤٤ - تربية وتعليم).

- أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة المنشور رقم (٦٣) بتاريخ 19/8/2025 بأن يكون طلب تقرير صفة النفع العام على كامل مساحة العقارات المقام عليها المدارس، بما فيها الأجزاء البارزة عن خط التنظيم (ضوائع التنظيم)، وصرف التعويضات عن كامل مساحة العقار المنزوع ملكيته ما دام لم يسبق نزع ملكية تلك الأجزاء البارزة لصالح تنفيذ خط التنظيم مسبقا، وذلك توفيرا للنفقات، واقتصادًا فى الإجراءات.

- ورد کتاب مديرية المساحة بسوهاج رقم (١٣٦) بتاريخ 16/4/2026 الذى تطلب فيه إصدار استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 3688 لسنة ۲۰۲٤؛ لتعديل المساحة، طبقًا للمنشور المشار إليه.

- ورد كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بتاريخ 13/5/2026 يفيد بأن ضوائع التنظيم واردة بالمخطط التفصيلى على هيئة ارتداد قانونى لاستكمال عرض الشارع، ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

- الموقف القانوني: أقام الملاك الدعوى رقم 7 لسنة ۲۰۲۰ إيجارات مساكن أخميم طالبين - فى ختامها - إنهاء العلاقة الإيجارية، وفسخ عقدى الإيجار المؤرخين فى 1/9/1970، وتسليمها خالية من الشواغل. بجلسة 31/12/2020 قضت المحكمة بطرد المدعى عليه الثالث بصفته من عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى، وعقدى الإيجار المؤرخين فى 1/9/1970؛ لانتهائهما بانتهاء مدتهما، وإخلائها من كافة الشواغل والأشخاص. تم استئناف الحكم رقم 700 لسنة (96 ق)، وبجلسة 20/4/2021 تم رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

- تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بسوهاج، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لاعير)، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (۲۳۹۳٢٤٣١٠٠٣٥٧٠ GP) الصادر بتاريخ 9/6/2024.

- تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، والأرض المضافة، والمطعم، قبل التنظيم (٨٥٣٫٢٥م2) ، وبعد التنظيم (۸۱۲٫۹۲م2)، وحدودها كالآتي:

الحد البحري: يبدأ من الشرق إلى الغرب بطول : (۱٥٫۰۹م) قبل التنظيم، و(١٢٫٣٤م) بعد التنظيم، وتحده القطعة الرمزية (١٤) جار.

الحد القبلي: بطول (۳۱٫۷۸م) ، وتحده القطعة الرمزية (٤) جار.

الحد الشرقى : منكسر مكون من ستة خطوط جميعها بطول : (٤۰٫۰۷م) قبل التنظيم، و(٣٧٫٦٠م) بعد التنظيم، ويحده شارع وجار.

الحد الغربي: منكسر مكون من خمسة خطوط، جميعها بطول : (٥٧٫٦٩م)، وتحده القطع الرمزية (٤٥ د)، و(45 أ)، و (٤٥ح)، و (۹) جار. والعقار المذكور، والمطعم، والأرض المضافة مملوكة للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأي: وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱، والمعدل بالقرار رقم (۱۹۱۲) لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]، ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، والأرض المضافة، والمطعم؛ حيث إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار «الاستدراك المرفق» لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم3688 لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه؛ للأسباب المبينة عاليه.