نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1830 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للأسماء والبيانات الواردة بالكشف المرفق بالقرار.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جنسيات أجنبية متنوعة

وتضمنت قائمة الجنسيات المأذون بالتجنس بها الألمانية، واللوكسمبورجية، والهولندية، والفرنسية، والتركية، والإيطالية، والنمساوية، والكندية، والأمريكية.

وجاءت أسماء المواطنين الواردة بالقرار كالتالي:

محمد مجدي ماهر عبد الحميد – الجنسية الألمانية. أحمد محسن عرفان عبد القادر – الجنسية الألمانية. آدم عبد القادر خليل أحمد إبراهيم – الجنسية الألمانية. بسمة محمد محمد الداودي الجيار – الجنسية الألمانية. أسماء السعيد عبد العزيز شريف – الجنسية الألمانية. سلمى عبد الكريم صالح عثمان – جنسية لوكسمبورج. منة الله هانئ حسن كاظم صفوت أبو العطا – الجنسية الهولندية. سيمون عياد سمعان عياد – الجنسية الهولندية. مارك إسحاق ويصا إسحاق مقار – الجنسية الهولندية. سيف الدين حسام الشافعي محمد سليم – الجنسية الفرنسية. عبد الوهاب مازن يعقوب العبد قنيطة – الجنسية التركية. أحمد محمد صلاح الدين أحمد منصور – الجنسية التركية. محمود صلاح علي أبو عيسى – الجنسية الإيطالية. إبراهيم محمد عبد المحسن عبد المنعم إسماعيل – الجنسية الإيطالية. يوسف أحمد صالح الأنور فتاتة – الجنسية الإيطالية. أحمد حمدي الزكي سيد أحمد خضر – الجنسية الإيطالية. إبراهيم محمد عوض إسماعيل عوض – الجنسية الإيطالية. كريم جيرالد روبرت شنايدر – الجنسية النمساوية. محمد ناصر يحيى عبد الحميد علي – الجنسية الكندية. جوزيف كمال سامي بطرس – الجنسية الكندية. أحمد فاروق حسن شحاتة – الجنسية الأمريكية.

نشر القرار في الوقائع المصرية

واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.