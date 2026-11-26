حرص الفنان عمرو دياب على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن حزنه لما خلفه الحادث من خسائر بشرية.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص عزائي لأسر ضحايا حريق الوراق الأليم.. رحم الله المتوفين وألهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية الواردة بشأن الحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسئول عن الحادث.