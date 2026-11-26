كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 1212 انتهاكاً ارتكبتها الفصائل اليمنية بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج جنوب اليمن، خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار القيود على حركة المدنيين والإمدادات الأساسية.

ودعت الشبكة، في تقرير حديث، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى التدخل العاجل لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، والعمل على رفع القيود المفروضة على تنقل السكان ووصول المواد الغذائية والطبية، محذرة من اقتراب وقوع كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار وتدهور الخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات الموثقة أسفرت عن مقتل 8 مدنيين، بينهم امرأتان وطفل وممرض، فضلاً عن إصابة 52 آخرين، بينهم 20 طفلاً و4 نساء، نتيجة عمليات القصف والقنص.

وأشار إلى أن من بين الوقائع التي رصدتها الشبكة مقتل ممرض إثر قصف استهدف سيارة إسعاف في مديرية صبر الموادم جنوب محافظة تعز، في واقعة تعكس المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والعاملون في القطاع الصحي.

انتهاكات الفصائل اليمنية بين الاحتجاز والاختطاف

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت احتجاز واختطاف 1123 مدنياً في نقاط التفتيش الممتدة على الطريق الرابط بين مناطق الضباب والتربة وهيجة العبد، إلى جانب تضرر 15 منزلاً ومنشأة مدنية و14 مركبة، وهدم منزل في مديرية الشمايتين، فضلاً عن مداهمة 25 منزلاً.

في سياق متصل، وثقت الشبكة هجومين بطائرات مسيرة، استهدف الأول منطقة بئر أحمد في مدينة عدن، وأسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 7 مدنيين، فيما استهدف الهجوم الثاني منطقة هيجة العبد بمحافظة لحج، وأدى إلى إصابة 4 مدنيين.

وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، حذر التقرير من التداعيات الخطيرة لتشديد القيود على حركة النقل والإمدادات، مشيراً إلى تراجع عدد المركبات الداخلة إلى مدينة تعز بأكثر من 98% منذ تشديد الإجراءات في 4 أكتوبر الماضي.

كما انخفضت إمدادات الغذاء والدواء والمياه بنسبة 90%، فيما تراجعت إمدادات الوقود والغاز بأكثر من 96%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 60%، وزيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 300%، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية على السكان ويهدد قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية.

تحذيرات الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

وحذرت الشبكة من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال، إذ تطال التداعيات أكثر من 462 ألف طفل دون سن الخامسة، كما تهدد بحرمان نحو 79 ألف رضيع من الحصول على اللقاحات الضرورية، في وقت تراجع فيه عدد حاضنات حديثي الولادة داخل المدينة بأكثر من النصف.

وشددت الشبكة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للضغط من أجل ضمان حرية تنقل المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والغذائية، محذرة من أن استمرار القيود وتدهور الخدمات الصحية قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع المخاطر التي تهدد حياة الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً.