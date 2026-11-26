حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من التغيرات المناخية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، مع الانتقال السريع من الأجواء الخريفية الدافئة نسبيًا إلى أجواء شتوية باردة، مؤكدًا أن النصف الثاني من شهر هاتور يمثل مرحلة حاسمة لاتخاذ عدد من القرارات الزراعية المهمة التي قد تؤثر على إنتاجية الموسم بالكامل.

توصيات مناخية

وأوضح فهيم، في توصيات مناخية وإرشادية استباقية للأسبوع الأخير من نوفمبر، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الأيام المتبقية من الشهر، مع استمرار ارتفاعها فوق 30 درجة مئوية في أقصى جنوب الصعيد بمناطق قنا والأقصر وأسوان، قبل حدوث انخفاض ملحوظ مع بداية ديسمبر، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى نحو 20 إلى 22 درجة مئوية في معظم المناطق، فيما تقترب الصغرى من 12 درجة.

وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار متقطعة على مناطق من شمال الدلتا وشمال سيناء خلال الأسبوع المقبل، تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة وفقًا للمناطق وتوقيت سقوطها، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلًا، وزيادة الفارق بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار، وارتفاع معدلات الرطوبة والندى، تمثل عوامل مؤثرة على سلوك النباتات ومعدلات النمو والامتصاص، فضلًا عن زيادة فرص ظهور بعض الأمراض الفطرية.



وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التعامل مع هذه التغيرات يتطلب تحركًا استباقيًا من المزارعين، وعدم انتظار ظهور المشكلات داخل الحقول، مشددًا على أهمية مراجعة برامج الزراعة والري والتسميد والمكافحة وفقًا للظروف الجوية واحتياجات كل محصول.

القمح

وفيما يتعلق بمحصول القمح، شدد فهيم على ضرورة سرعة الانتهاء من الزراعة خلال المواعيد المناسبة، باعتبار الفترة الحالية فرصة مهمة لتجنب تأخر الإنبات والنمو نتيجة انخفاض درجات حرارة الليل، مع مراعاة برامج التغذية الآزوتية والفوسفورية وفقًا لاحتياجات الأرض، والاهتمام برية المحاياة أو التشتية بحسب نوع الأرض وعمر النبات.

كما أوصى بسرعة الانتهاء من زراعة الفول البلدي في الوجه البحري، والاهتمام بالتأسيس الفوسفوري، ومتابعة الإصابة بالمن والتبقعات، خاصة مع ارتفاع الرطوبة والندى، إلى جانب ضبط برامج التسميد البوتاسي خلال المراحل التالية لدعم التزهير والعقد.

وبالنسبة لبنجر السكر، دعا إلى مراجعة برامج التسميد الآزوتي للمحاصيل التي تجاوز عمرها 90 يومًا، وعدم إضافة كميات من الآزوت دون احتياج فعلي، مع الاهتمام بالتغذية البوتاسية ومتابعة مرض التبقع السركسبوري، والتدخل بالمبيدات المسجلة والموصى بها عند الضرورة.

وحذر من الإفراط في استخدام منظمات النمو بمحصول البطاطس الشتوي، خاصة مع اقتراب مراحل تكوين ونمو الدرنات، مع ضرورة الاهتمام بالتغذية البوتاسية ومراقبة الإصابة بالندوة المبكرة والمتأخرة، مؤكدًا أهمية عدم التسرع في زراعة البطاطس الصيفية قبل التأكد من ملاءمة حرارة التربة ورطوبتها وكفاءة الصرف.

توصيات لتنظيم الري

وشملت التوصيات أيضًا ضرورة تنظيم الري بمحصول الفاصوليا الشتوي، وتجنب زيادة المياه في الأراضي الثقيلة أو ضعيفة الصرف، لتقليل فرص الإصابة باللفحة الهالية والعفن الأبيض، فضلًا عن الاهتمام بتهوية النباتات وعدم ترك المياه راكدة حولها.

وفيما يتعلق بالفراولة، نبه فهيم إلى خطورة العفن الرمادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع برودة الليل وزيادة الندى على الأزهار والثمار، موصيًا بإزالة الأجزاء المصابة وتحسين التهوية وتنظيم الري، وعدم اللجوء إلى الرش الورقي دون وجود احتياج فني واضح.

كما طالب مزارعي البسلة المبكرة بتجنب الرش العشوائي بالمركبات النحاسية أو المواد التي قد تسبب حساسية للأزهار خلال مرحلتي التزهير والعقد، والاهتمام بانتظام الرطوبة والتغذية المتوازنة، فيما شدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات والجرعات الموصى بها عند إضافة البورون لمحاصيل البصل المقور والسبيعي، وعدم خلطه بمواد أخرى دون التأكد من التوافق.

وأكد أهمية تطهير وتجهيز أراضي مشاتل البصل الفتيل، خاصة في المناطق التي سبق أن شهدت إصابات بالعفن الأحمر أو أعفان الجذور، مع ضرورة تحسين الصرف واستخدام المطهرات المعتمدة، فيما أوصى مزارعي الثوم بتقليل الرطوبة الزائدة وإطالة الفترات بين الريات وفقًا لطبيعة الأرض وحالة النباتات، ومراجعة أسباب اصفرار أطراف الأوراق قبل تحديد المعاملة المناسبة.

وأشار إلى ضرورة متابعة البياض الدقيقي والندوة المبكرة في الطماطم المكشوفة، خاصةً في عروة الصعيد، مع الاهتمام بالتهوية وتوازن العناصر الغذائية، ومراقبة التربس في الفلفل والباذنجان، لا سيما تربس الأزهار، لتأثير الإصابة على التزهير والعقد وجودة الثمار.

ولفت إلى أن النباتات الطبية والعطرية، ومنها الكمون والكزبرة واليانسون والكراوية والشمر، تحتاج إلى عناية خاصة خلال الفترة الحالية، مع تجنب زيادة مياه الري والاهتمام بالصرف والتأسيس الفوسفوري ومتابعة أعفان الجذور، كما دعا إلى عدم تأخير حشة البرسيم دون داعٍ، والاهتمام بانتظام الري والتغذية عقب الحش لدعم تجديد النمو.

وفيما يخص بساتين الفاكهة، شدد فهيم على سرعة الانتهاء من الخدمة الشتوية والتقليم في التوقيت المناسب للأشجار، خاصة المانجو والزيتون وأشجار الفاكهة المتساقطة، مع إضافة الأسمدة العضوية المتحللة والسوبر فوسفات والكبريت الزراعي وفقًا لتحليل التربة واحتياجات البستان، وتطهير أدوات التقليم ومتابعة الحشرات القشرية والبق الدقيقي وإزالة الأفرع المصابة والجافة.

كما طالب أصحاب المشاتل والصوب الزراعية بمراجعة منظومة التهوية والصرف، وتقليل التكثف والرطوبة داخل الصوب، وتجنب الري خلال ساعات الليل المتأخرة، للحد من مخاطر أعفان الجذور والأمراض الورقية، مؤكدًا أن انخفاض حرارة الليل مع ارتفاع الرطوبة داخل البيئات المغلقة يزيد من فرص انتشار الإصابات.

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة إعادة ضبط برامج الري والتسميد بمختلف المحاصيل، وعدم الالتزام بجداول ثابتة للري دون مراعاة رطوبة منطقة الجذور ونوع التربة وحالة النبات، مع تجنب التسميد في الأراضي المشبعة بالمياه والإفراط في الآزوت خلال فترات بطء النمو.

واختتم فهيم توصياته بالتأكيد على أهمية الفحص الدوري للمحاصيل والتشخيص الدقيق قبل اختيار المبيدات، والالتزام بالمركبات المسجلة والجرعات وفترات ما قبل الحصاد المدونة على الملصقات، محذرًا من الخلط العشوائي بين المبيدات والأسمدة الورقية.

وأكد أن النصف الثاني من هاتور ليس مجرد فترة انتقالية بين الخريف والشتاء، بل مرحلة حاسمة في تحديد شكل الموسم الزراعي، موضحًا أن نجاح التعامل مع التغيرات الجوية يعتمد على التوقيت الصحيح والتشخيص السليم واتخاذ القرار المناسب، وليس على كثرة الرش أو الإضافات، وأن التحرك المبكر قد يحمي المحاصيل من خسائر يصعب تعويضها مع دخول موجات البرودة.

