أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصول خمسة برامج أكاديمية بكلية الزراعة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الجامعة في مجال تطوير التعليم الجامعي والارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وفقًا للمعايير القومية المعتمدة.

وشملت البرامج الحاصلة على الاعتماد: العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، والتقنية الحيوية الزراعية، وهندسة النظم الزراعية والحيوية، والإنتاج الحيواني والداجني، وعلوم الأراضي والمياه.



وأكد " الجيزاوي" أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز منظومة الجودة والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للبرامج الدراسية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها إدارة كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، والتي أسهمت في استيفاء متطلبات الاعتماد.

وأضاف أن اعتماد البرامج الخمسة يعزز من تنافسية خريجي الكلية في سوق العمل، ويسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية والبحثية، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الزراعة، أن حصول البرامج على الاعتماد يمثل تتويجًا لجهود الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية وتحديث المقررات الدراسية والبنية التعليمية، بما يتوافق مع المعايير القومية للجودة والاعتماد، مؤكدًا استمرار العمل على ترسيخ ثقافة الجودة وتحقيق التميز الأكاديمي والمؤسسي في مختلف قطاعات الكلية.

وأضاف الدكتور محمد غانم، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لسجل جامعة بنها في مجال الجودة والاعتماد، ويعكس حرصها على تقديم تعليم جامعي متميز يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.